Prager Börse schließt befestigt, 5. Gewinntag in Folge

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Freitag befestigt geschlossen. Der PX gewann 0,45 Prozent auf 1.048,28 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,38 (Vortag: 0,78) Mrd. tschechischen Kronen.

In einer gemischten internationalen Börsenstimmung absolvierte der tschechische Aktienmarkt erneut einen Gewinntag. Der PX verbuchte damit bereits sein 5. Plus in Folge.

Unter den Schwergewichten in Prag zeigten sich einheitlich die Finanzwerte im Plus. Die Aktionäre der Erste Group verbuchten einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Die Komercni Banka verteuerte sich um ein Prozent. Bei der Moneta Money Bank gab es einen Aufschlag von 0,7 Prozent zu sehen. Vienna Insurance Group legten um 0,2 Prozent zu.

Die Telekomaktie o2 C.R. zog um 1,9 Prozent hoch. Im Energiebereich befestigten sich CEZ um 0,2 Prozent. Die Papiere des Tabakunternehmens Philip Morris C.R. gaben hingegen um 0,7 Prozent nach.

