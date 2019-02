NordLB verkauft wohl Schiffskredite an Cerberus - Insider

Hannover (APA/Reuters) - Die NordLB verkauft Insidern zufolge voraussichtlich faule Schiffskredite in Milliardenhöhe an den BAWAG-Großaktionär Cerberus. Die Gremien der Landesbank dürften den Deal am Samstag auf den Weg bringen, sagte mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Bank äußerte sich nicht dazu.

Finanzkreisen zufolge war der US-Investor seit Wochen in Verhandlungen über zwei Portfolien von rund 2,5 Mrd. Euro („Big Ben“) und etwa 3,9 Mrd. Euro („Tower Bridge). „Eines der beiden wird verkauft“, sagte ein Insider. An anderer Stelle hieß es, es werde eine Entscheidung zum kleineren Paket geben, und dies laufe auf den Verkauf hinaus.

Die NordLB soll dem Land Niedersachsen zufolge öffentlich-rechtlich bleiben und mit einer Kapitalspritze fit für die Zukunft gemacht werden. Das Kabinett in Hannover traf die Richtungsentscheidung für eine gemeinsame Auffanglösung mit Sparkassen sowie Landesbanken und erteilte dem Einstieg privater US-Finanzinvestoren eine Absage. Geplant ist, dass das Sparkassen-Lager bis zu 1,2 Mrd. Euro zuschießt und Niedersachsen 2,5 Mrd. Euro, davon bis zu 1,5 Mrd. Euro in bar.

Wichtiger Teil des Plans sei es, die Bilanz der NordLB von faulen Schiffsdarlehen zu befreien, sagte der niedersächsische Finanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers in Berlin. Dazu müsse über eine von zwei Transaktionen in Kürze entschieden werden, Gremien würden am Wochenende darüber beraten. Beim zweiten Portfolio müsse man sehen, wie man damit umgehe, sagte der Minister. Womöglich werde man Teile der Schiffskredite auch wertschonender reduzieren und in eine Abbaubank stecken.

