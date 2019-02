Salzburgs Landestheaterchef „schockiert“ über seine Aufnahme in Köln

Salzburg/Köln (APA) - Carl Philip von Maldeghem ist „schockiert von dem Mangel an Offenheit und Respekt und von den Vorurteilen, die von einigen Pressevertreter*innen über meine Arbeit in Salzburg und mich in die Welt gesetzt wurden und über die ahnungs-losen und neid-erfüllten Angriffe und Vorverurteilungen aus der Branche von Kolleg*innen“. Das erklärt der Salzburger Landestheater-Chef, der nicht nach Köln wechselt.

In einer vom Salzburger Landestheater am Freitagnachmittag verbreiteten Stellungnahme betont der Intendant, „ein sensibler, wertschätzender Umgang im Miteinander“ gehöre für ihn „zu den Grundbedingungen des Theatermachens. Und gerade in einem öffentlichen Theaterbetrieb und bei all denen, die damit beruflich befasst sind, sollten diese Tugenden eine selbstverständliche Verpflichtung sein.“ Diese Wertschätzung hat er in Köln in den Kommentaren von Medien und Kollegen offenbar vermisst.

„Das Schauspiel Köln hat viele Herausforderungen vor sich. Die unklare Sanierungssituation, die vergleichsweise wenigen Zuschauer und der entsprechend hohe Pro-Kopf-Zuschuss sind nur einige davon. Mein Theaterbegriff geht von einem ‚Theater der Teilhabe‘ aus. Wir leben in einer Demokratie und Theater sollte sich meines Erachtens ohne ästhetische und künstlerische Scheren im Kopf an ein möglichst breitgefächertes Publikum wenden, nicht nur an die eigene Branche, die sich in Internetforen spiegelt. Das scheint in Köln aber nicht gewollt gewesen zu sein“, so von Maldeghem, der am 24. Jänner bei seiner Präsentation von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein „absolut erfahrener Intendant“ und „innovativer Regisseur mit großen internationalen Kontakten“ genannt worden war. Eben diese Innovationskraft war von Maldeghem in vielen Kommentaren daraufhin abgesprochen worden.

„Mir schwebt ein Theater vor, das die Menschen verbindet und nicht trennt. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Arbeit in Salzburg“, so Carl Philip von Maldeghem abschließend.