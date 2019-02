Warschauer Börse schließt fester

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der WIG-30 legte 0,52 Prozent auf 2.727,09 Punkte zu. Der breiter gefasste WIG gewann 0,49 Prozent auf 60.660,31 Zähler.

Mit Blick auf eine gemischte internationale Börsenstimmung verzeichnete der polnische Aktienmarkt einen freundlichen Wochenausklang. Die starken fundamentale Impulse wurden in Warschau aber vermisst.

In einer Branchenbetrachtung zeigten sich vor allem Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere der Alior Bank verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Aktionäre der Bank Zachodni konnten sich über ein Plus von 1,2 Prozent freuen und Bank Pekao legten 1,1 Prozent zu. Die Titel des polnischen Branchenprimus PKO Bank verbesserten sich um 0,9 Prozent.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA486 2019-02-01/17:34