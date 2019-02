Asyl - Offener Brief Anschobers 2: Büro Launsky weist Vorwurf zurück

Wien (APA) - Das Büro von Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal wies am Freitag den Vorwurf des Grünen Integrationslandesrates Rudolf Anschober zurück, es hab nie eine Antwort auf seine wiederholten Bitten um einen Gesprächstermin gegeben. Launsky habe am 6. September im Namen der Regierung auf einen Offenen Brief vom 4. September geantwortet, hieß es aus dem Büro des Regierungsssprechers.

Was Anschober - der sich mit der Initiative „Ausbilden statt Abschieben“ für Asylwerber in Lehre einsetzt - geantwortet wurde, wurde nicht mitgeteilt. Der Grüne Landesrat müsse entscheiden, ob er dies veröffentlichen wolle.