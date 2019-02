Stadt Köln bedauert Absage des Salzburger Landestheater-Intendanten

Salzburg/Köln (APA) - Die Stadt Köln bedauert die Absage des designierten Schauspielintendanten des Kölner Schauspielhauses. Carl Philip von Maldeghem habe „heute mitgeteilt, dass er nicht nach Köln wechseln und seine Intendanz in Salzburg fortsetzen wird“.

„Persönlich kann ich seine Entscheidung sehr gut nachvollziehen“, so Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker in einer Aussendung am Freitagnachmittag. „Ich habe großes Verständnis dafür, dass Herr Dr. von Maldeghem nach ungerechtfertigter Ablehnung und Vorurteilen, die seine Fachlichkeit betreffen, keine Ambitionen mehr hat, in Köln zu wirken.“