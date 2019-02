Wien (APA) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der ATX stieg um 5,6 Punkte oder 0,19 Prozent auf 2.991,05 Einheiten.

An Europas Leitbörsen ging es überwiegend bergauf. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,55 Prozent, DAX/Frankfurt -0,00 Prozent, FTSE-100/London +0,74 Prozent und CAC-40/Paris +0,48 Prozent. Zum Wochenschluss blieben richtungsweisende Impulse rar, die Börsen schwankten dementsprechend im Tagesverlauf zwischen Kursgewinnen und -verlusten.

In den Fokus rückten jedoch Daten zur Industriestimmung aus aller Welt. Während sich das Sentiment sowohl in chinesischen als auch in europäischen Industriebetrieben zum Start des neuen Jahres eingetrübt hat, hat sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend aufgehellt.

Auch aus dem US-Jobmarkt kamen positive Signale. So hat die US-Wirtschaft zu Jahresbeginn deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, die Löhne und Gehälter haben aber nur leicht zugelegt.

An der Wiener Börse rückte heute das Börsendebüt des Wiener Biotech-Unternehmens Marinomed in den Fokus. Die Aktie beendete ihren ersten Handelstag mit einem Kurs von 76,00 Euro, das ist ein Plus von 1,33 Prozent zum Ausgabepreis von 75,00 Euro.

Am Ende der Angebotsfrist waren inklusive Mehrzuteilung 299.000 Marinomed-Aktien platziert worden. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. Euro. Der heutige Börsengang ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens, an die Wiener Börse zu gehen. Ursprünglich war das Debüt für den 29. November 2018 geplant gewesen, das IPO-Angebot musste jedoch wegen zu geringer Nachfrage auf Eis gelegt werden.

Indessen verloren OMV-Papiere 1,45 Prozent auf 42,77 Euro. Der Öl- und Gaskonzern hat seinen im November angekündigten Einstieg in die malaysische Öl- und Gasproduktion nun vollzogen und gemeinsam mit dem malaysischen Sapura-Energy-Konzern das Joint Venture SapuraOMV Upstream gegründet. An diesem hält die OMV nun 50 Prozent. Für ihren Anteil hat sie 540 Mio. Dollar (470 Mio. Euro) bezahlt, Sapura bringt in das gemeinsame Unternehmen dagegen 350 Mio. Dollar an Schulden ein.

Auch die Papiere von FACC fielen um 0,87 Prozent auf 16,00 Euro. Der Luftfahrtzulieferer hat für den Fall eines harten Brexit vorgesorgt und seine Produktion in Großbritannien stärker angekurbelt. „Wenn es ganz schlimm wird und es einen Stillstand in der Warenübernahme gibt, dann könnten wir gut vier Wochen überbrücken“, sagte Konzernchef Robert Machtlinger. Eigentlich liege der Pufferbestand bei zwei bis vier Tagen.

