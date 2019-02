Tennis: Debütant Rodionov stark, aber Österreich 0:1 zurück

Salzburg (APA) - Auch wenn er sein Debüt im rot-weiß-roten Davis-Cup-Team verloren hat: Jurij Rodionov hat die Feuerprobe am Freitag in Salzburg bestanden. Der 19-jährige Niederösterreicher unterlag der chilenischen Nummer eins, Nicolas Jarry (ATP-41.), nach sehr guter Leistung, nach 91 Minuten mit 5:7,5:7. Österreich liegt damit in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe gegen Chile mit 0:1 zurück.

Im Anschluss traf die Nummer eins der Gastgeber, Dennis Novak, auf die Nummer zwei der Südamerikaner, Christian Garin.

„Im Davis Cup zählt nur der Sieg, aber ich habe gut gespielt und jeden Punkt 110 Prozent gegeben“, konstatierte Rodionov. „Das war das wichtigste Match in meiner jungen Karriere.“ Die ungewohnte Atmosphäre mit vielen „Jurij, Jurij“-Schreien hat den Youngster beflügelt.

„Als ich eingelaufen bin, war es Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut pur gehabt, es war ein unglaubliches Gefühl“, schilderte der in Nürnberg geborene Sohn weißrussischer Eltern. Danach habe er gar mit dem Publikum gespielt. Lob kam auch vom Gegner, der mit 23 Jahren Nummer 41 der Welt ist. „Ich wusste, dass es hart wird. Er wird ein großartiger Spieler werden.“

Rodionov begann abgebrüht und zeigte trotz seines Debüts im österreichischen Tennis-Nationalteam mit erst 19 kaum Nervosität. Der 197. im ATP-Ranking hielt gegen die Nummer 41 lange Zeit ausgezeichnet mit. Mit starken Aufschlägen und mutigem Grundlinienspiel zeigte der Linkshänder sein großes Potenzial. In beiden Sätzen hielt der 1,91-m-Mann gegen den sieben Zentimeter größeren Jarry seinen Aufschlag bis zum 5:5, musste aber in beiden Durchgängen entscheidend den Aufschlag zum 5:6 abgeben. Jarry servierte im ersten Satz nach 46 Minuten aus.

Besonders im zweiten Durchgang war Rodionov bei 5:4 und 0:30 Aufschlag Jarry dem Satzgewinn schon bis auf zwei Punkte nahe. „Im ersten Satz hat er sehr gut gespielt in dieser Phase, im zweiten Satz habe ich mich ein bisschen von den eigenen Fehlern ablenken lassen und dann das Game dummerweise verloren“, meinte Rodionov rückblickend.

Seine eigene Leistung stufte er bei aktuell rund 80 Prozent ein. „5:7,5:7 zu verlieren ist keine Schande, und ich habe auch nicht zwei Klassen schlechter gespielt.“

Er hat großes Vertrauen in sich selbst. Eines von drei Zielen für 2019 hat er mit dem Davis-Cup-Debüt schon erreicht. Weitere sind: „Ende dieses Jahres Top 100 zu werden, und das #nextGen-Finale zu erreichen. Das sind drei sehr große Ziele, eines habe ich schon bewältigt.“

Die Vision des sehr eloquenten jungen Mannes, der neben Russisch auch auf Englisch gute Figur macht, ist unbegrenzt. „Ich will Top 20, Top Ten - ich will ganz oben stehen. Ich will mit den Besten der Besten mitspielen.“

Für den in Matzen bei Deutsch Wagram lebenden Rodionov, der seit 2015 österreichischer Staatsbürger ist, war das Antreten für Österreich eine Art Komplettierung seiner Identität. „Das war echt ein cooles Gefühl. Ich habe versucht ruhig zu bleiben, aber innerlich habe ich gelacht“, gestand Rodionov, dessen Coach Andreas Berenz ist.

So schnell wie möglich möchte er das Challenger-Level hinter sich lassen. Schon bei den 1000er-Turnieren in Indian Wells und vielleicht Miami möchte er versuchen, Qualifikation zu spielen. „Wenn du da zu lange bist, frisst es dich innerlich: du kommst da nicht weiter“, weiß Rodionov. Er ist jedenfalls ein großes Versprechen für Österreichs Tennis-Zukunft. Das hat er am Freitag auch einem breiten Publikum gezeigt.