Syrer Ahmed H. verlor Prozess gegen Orban-Büro

Budapest (APA) - Der Syrer Ahmed H. hat in erster Instanz einen Prozess gegen das Kabinettsbüro des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Budapester Gericht verloren, berichtete die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Freitag. H. hatte 2018 wegen „Rufschädigung“ Anzeige erstattet, weil sein Name bei einer „Nationalen Konsultation“ der Regierung zum Thema Migration missbraucht worden sei.

Darin sei behauptet worden, H. habe die Polizei angegriffen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch kein rechtskräftiges Urteil gab. Dies wurde in der Urteilsbegründung als „irrelevant“ bezeichnet, während die nachgewiesenen Angriffe von H. auf Polizisten eine Straftat seien. Laut Medienberichten muss H. rund eine Million Forint (etwa 3.166 Euro) an Prozesskosten und Gebühren an das Kabinettsbüro des Ministerpräsidenten und an den ungarischen Staat zahlen.

Der Syrer, der Wiedergutmachung und die Zahlung von acht Millionen Forint gefordert hatte, kann innerhalb von 15 Tagen Berufung einlegen. Bei H. handelt es sich um jenen Mann, der auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 an Massenunruhen an der serbisch-ungarischen Grenze bei Röszke teilgenommen hatte und dafür als „Terrorist“ verurteilt worden war. Sein Fall sorgte international für Aufsehen und wurde von Menschenrechtlern und auch vom Europäischen Parlament als „Schauprozess“ kritisiert.

H. wurde 2016 zu zehn Jahren Haft verurteilt, 2017 wurde das Strafmaß durch ein Berufungsgericht auf sieben Jahre, dann 2018 auf fünf Jahre verringert. Nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe wurde H. auf Bewährung entlassen und für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Da bis dato kein Land zur Aufnahme des Syrers bereit ist, befindet sich dieser in Gewahrsam der ungarischen Fremdenpolizei. Der Kommunikationsdirektor der rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz, Balazs Hidveghi, forderte die „einwanderungsfreundlichen“ Brüsseler Abgeordneten auf, sie sollten H. aufnehmen, da sie sich immerhin hinter ihn gestellt hätten.