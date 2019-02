Wiener Dirigent Vladar wird neuer Generalmusikdirektor in Lübeck

Wien/Lübeck (APA/dpa) - Das Theater Lübeck bekommt einen neuen Generalmusikdirektor. Der Wiener Dirigent und Pianist Stefan Vladar werde das Amt am 1. August 2019 antreten, teilte das Theater am Freitag mit. Diese Ernennung sei die Krönung seiner bisherigen Laufbahn, sagte Vladar.

Der 53-Jährige ist seit 2008 Chefdirigent des Wiener Kammerorchesters und hat als Pianist mit zahlreichen namhaften Orchestern gespielt. Seine Klavierprofessur an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien will er beibehalten und auch weiterhin als Pianist auftreten. Vladar löst als Generalmusikdirektor Andreas Wolf ab, der das Amt seit dem Weggang von Ryusuke Numajiri 2017 kommissarisch inne hatte.