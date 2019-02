Börse London schließt im Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag in einem überwiegend festeren europäischen Umfeld ebenfalls in der Gewinnzone geschlossen.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 7.020,22 Punkten und einem Plus von 51,37 Einheiten oder 0,74 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 88 Gewinner und 12 Verlierer gegenüber. Ein Titel notierte unverändert.

In Großbritannien wurden zum Wochenabschluss Konjunkturdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht. Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich zum Jahresauftakt stärker als erwartet eingetrübt. Im Jänner fiel der entsprechende Einkaufsmanagerindex um 1,4 Punkte auf 52,8 Zähler.

Aktien des Rohstoffriesen Glencore gaben in London um 1,05 Prozent nach. Der in der Schweiz beheimatete Konzern hatte zuletzt enttäuschende Produktionszahlen vorgelegt. Stärkster Tagesverlierer im „Footsie“ waren die Papiere des Branchenkollegen Fresnillo mit minus 3,44 Prozent. An der Spitze gab es Gewinne jenseits der 3 Prozent bei Melrose und Coca-Cola HBC.

Bei den britischen Mittelwerten im FTSE-250 sackten Aktien des Telekombetreibers TalkTalk um 4,75 Prozent ab. Das Unternehmen musste aufgrund von neuen Rechnungslegungsstandards sowie höheren Investitionen die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zurückschrauben.

Ebenfalls bei den Mittelwerten konnten Aktien der Metro Bank wieder den Turnaround schaffen. Nach deutlichen Verlusten in den letzten fünf Handelstagen gab es ein Plus von mehr als 10 Prozent und damit den Spitzenplatz an der zweitwichtigsten Londoner Kurstafel.

