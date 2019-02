Lawinenabgang auf Langlaufloipe löste Sucheinsatz in Tirol aus

Galtür (APA) - Ein Lawinenabgang auf eine Langlaufloipe hat am Freitag in Galtür (Bezirk Landeck) in Tirol einen Sucheinsatz ausgelöst. Laut Polizei ging das Schneebrett nordöstlich der Nörderer Spitze ab und donnerte bis auf die Loipe, die zu diesem Zeitpunkt geöffnet war. Sie wurde auf einer Länge von 70 Metern verschüttet. Der folgende Sucheinsatz konnte jedoch ergebnislos abgebrochen werden.