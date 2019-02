Siemens baut Züge für Londoner U-Bahn in Wien 2

Wien (APA) - Siemens-Österreich ist offenbar bemüht, die Wogen um einen Großauftrag aus Großbritannien für die Londoner U-Bahn etwas zu glätten. In England hatte man gehofft, die neuen Züge im ostenglischen Goole zu produzieren und fühlt sich von Siemens getäuscht. Das Werk in Goole werde gebaut, im Endeffekt würden 1.700 indirekte Jobs in UK geschaffen, betont Siemens Österreich am Freitagabend.

„Der Auftrag für die Metro London ist ein bedeutender Schritt für Siemens mobility, um die neue Fabrik in Goole, East Yorkshire, zu bauen um dort Züge zu bauen und in Betrieb zu setzen“, so Michael Braun, Sprecher von Siemens Österreich gegenüber der APA.

Diese Fabrik werde bis zu 700 Leute beschäftigen. Weitere 250 Personen werden während der Bauphase der Fabrik beschäftigt. Im Endeffekt werden rund 1.700 indirekte Jobs in UK geschaffen. Die Londoner Verkehrsbetriebe (Transport for London, TfL) und Siemens „arbeiten intensiv zusammen, um die Zahl der Züge für die Piccadilly Line zu maximieren, die in dieser Fabrik gebaut werden“, so Braun weiter.

Wie berichtet kritisierte der britische Unterhausabgeordnete Phil Wilson in einem an den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan gerichteten Brief, dass Siemens zwei Drittel der Züge in Wien bauen und sämtliche Drehgestelle in Graz produzieren wolle. Siemens hätte sich aber verpflichtet, eine neue Fabrik in Goole zu bauen, die aber nicht rechtzeitig fertig werde, um die Zugflotte für die Piccadilly-Linie in Großbritannien zu bauen.

