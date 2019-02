Ehemalige Bosch-Managerin führt Aufsichtsrat von Thyssenkrupp

Essen (APA/Reuters) - Die frühere Bosch-Managerin Martina Merz ist neue Chefin des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp. Der Aufsichtsrat habe Merz im Anschluss an die Hauptversammlung einstimmig gewählt, teilte der Konzern am Freitagabend mit. Merz ist bei dem mehr als 200 Jahre alten Konzern die erste Frau an der Spitze des Kontrollgremiums.

Die 55-jährige Maschinenbauingenieurin, die auch im Aufsichtsrat der Lufthansa sitzt und Vorsitzende des Boards of Directors beim Autozulieferer SAF-Holland ist, folgt damit dem derzeitigen Aufsichtsratschef Bernhard Pellens im Amt. Pellens hatte den Posten im vergangenen Jahr nach dem überraschenden Rücktritt von Ulrich Lehner übernommen.

