Fußball: Belgischer Internationaler Fellaini von ManUnited nach China

Manchester (APA/Reuters) - Der belgische Fußball-Teamspieler Marouane Fellaini ist am Freitag von Manchester United in die chinesische Super League zu Shandong Luneng gewechselt. Seit der Entlassung von Coach José Mourinho Mitte Dezember kam der 87-fache Internationale in Manchester nur noch zu zwei Einsätzen. Der 31-jährige Fellaini spielte fünfeinhalb Jahre für die „Red Devils“.