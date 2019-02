Steirer-SPÖ bewirbt sich bei Zukunftskonferenz als „digitale Partei“

Graz-Thalerhof (APA) - Die SPÖ Steiermark - allen voran LHStv. Michael Schickhofer - hat sich Freitagabend bei ihrer „Zukunftskonferenz“ am Flughafen Graz mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Ziel sei es, die neuen Technologien „zum Vorteil der Menschen zu nutzen“. Parteimitglied soll man künftig per App werden können. Man präsentierte sich als „digitale Partei“.

Schickhofer will die Technologiesprünge für „mehr Freiheit, mehr Freiraum und Selbstbestimmtheit“ der Menschen nutzen: „Wir müssen die Digitalisierung schon jetzt aktiv beeinflussen, damit die neuen Technologien die Lebensqualität verbessern, anstatt das Leben komplizierter zu machen.“ Der Landes-Vize will etwa flächendeckendes WLAN an allen Schulen, warnte aber in punkto Dienstzeiten vor der „Vermischung von Arbeits- und Freizeit“: Auf eine bessere Balance müsse geachtet werden.

Die steirische EU-Spitzenkandidatin Bettina Vollath ging in ihrem Impulsreferat auf das Thema Hass im Netz ein: „Ich will, dass jemand der im Internet Hass und Gewalt verbreitet genauso zur Rechenschaft gezogen wird wie in der realen Welt. Für Facebook und Co. müssen die gleichen Regeln gelten wie für Zeitungen und Fernsehsender. Die EU hat beim Thema Digitalisierung derzeit nur die Förderung der Wirtschaft im Kopf, das muss sich ändern. Alle müssen etwas von der Digitalisierung haben, nicht nur die Wirtschaft.“

Vollath forderte mehr Steuergerechtigkeit innerhalb der Europäischen Union ein: „Allein Österreich entgehen jährlich 12,9 Milliarden an Steuern. Es muss ein Ende haben, dass genau jene Unternehmen, die von dem Fortschritt profitieren, ihre Gewinne in Steueroasen parken können.“ Sie sprach sich außerdem für eine europäischen Arbeitsmarktbehörde aus, die gegen Lohn- und Sozialdumping vorgehen soll.

Bei der Konferenz wurde auch die neue App der steirischen SPÖ präsentiert. Landesgeschäftsführer Günter Pirker will damit Mitglieder besser einbinden und auch Gast- oder Nichtmitgliedern Raum zum Mitgestalten geben. So gibt es etwa Umfragen und Petitionen zum Anwählen. Für Parteimitglieder ist ein interner Bereich vorgesehen.

