Zur slowakischen Präsidentenwahl treten 15 Kandidaten an

Bratislava (APA/dpa) - Bei der Präsidentschaftswahl im März in der Slowakei werden sich die Wähler zwischen 15 Kandidaten entscheiden können. Wie Parlamentspräsident Andrej Danko am Freitag nach Ablauf der Nominierungsfrist bekannt gab, sind nur zwei Frauen unter den Bewerbern um das höchste Amt im Staat. Der seit 2014 amtierende Amtsinhaber Andrej Kiska hatte bereits vor mehreren Monaten angekündigt, dass er nicht für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidieren werde.

Die größten Erfolgsaussichten haben nach bisherigen Umfragen der parteilose, aber von den regierenden Sozialdemokraten unterstützte EU-Kommissar Maros Sefcovic und der den oppositionellen Liberalen nahe stehende Naturwissenschaftler Robert Mistrik. Beide sind 52 Jahre alt.

Experten wie der Politologe Juraj Marusiak von der slowakischen Akademie der Wissenschaften und der Meinungsforscher Pavel Haulik betonten, dass sich die Sympathiewerte bis zum Wahltermin noch stark ändern könnten. Der Wahlausgang sei so ungewiss wie noch nie so kurz vor einer slowakischen Präsidentschaftswahl, hieß es auch in den meisten Kommentaren.

Der erste Wahldurchgang findet am 16. März statt. Falls wie erwartet kein Kandidat die absolute Mehrheit aller gültigen Stimmen erreicht, folgt am 30. März eine Stichwahl zwischen den beiden Stimmenstärksten. Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie in Deutschland vorwiegend repräsentative Aufgaben. Im Fall einer Regierungskrise kommt ihm aber eine entscheidende Rolle zu.