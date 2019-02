Snowboard: WM-Ergebnisse Cross - Douschan holte Silber

Solitude (Utah) (APA) - Ergebnisse der Snowboard-Weltmeisterschaften in Park City vom Freitag - Snowboard-Cross in Solitude/Utah:

Männer: 1. Mick Dierdorff (USA) - 2. Hanno Douschan (AUT) - 3. Emanuel Perathoner (ITA) - 4. Lucas Eguibar (ESP), alle im Finale - 5. Jake Vedder (USA) - 6. Baptiste Brochu (CAN). Weiter, im Viertelfinale out: 16. Alessandro Hämmerle. Im Achtelfinale out: 26. Lukas Pachner. In der Qualifikation out: 36. Luca Hämmerle (alle AUT)

Frauen: 1. Eva Samkova (CZE) - 2. Charlotte Bankes (GBR) - 3. Michela Moioli (ITA) - 4. Francesca Gallina (ITA), alle im Finale - 5. Lindsey Jacobellis (USA) - 6. Raffaella Brutto (ITA). Keine Österreicherin am Start.