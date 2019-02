USA informieren Russland formal über Ausstieg aus Abrüstungsabkommen

Washington/Moskau (APA/dpa) - Die US-Regierung will Russland am Samstag auf diplomatischem Weg offiziell über die Kündigung des Vertrages zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen informieren. US-Präsident Donald Trump und US-Außenminister Mike Pompeo hatten am Freitag in Washington öffentlich den Ausstieg aus dem sogenannten INF-Vertrag angekündigt.

Sie erklärten dabei, dass sich die USA von diesem Samstag an nicht mehr an die Verpflichtungen des Vertrags gebunden fühlen. Endgültig aufgelöst ist das Abkommen aber erst sechs Monate nach solch einer Aufkündigung. Damit bleibt theoretisch noch bis August Zeit, um den Vertrag zu retten. Allerdings halten es Beobachter für unwahrscheinlich, dass Russland in der Frage noch einlenken wird.

Der INF-Vertrag verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern und untersagt auch die Produktion und Tests solcher Systeme. Die USA und die Sowjetunion hatten den Vertrag 1987 geschlossen.

Die Amerikaner und die NATO werfen den Russen seit langem vor, mit ihren raketengetriebenen Marschflugkörpern des Typs 9M729 gegen die Vorgaben des Vertrages zu verstoßen. Sie sollen nach Angaben aus den USA mindestens 2.600 Kilometer weit fliegen können und wären damit in der Lage, nahezu alle Hauptstädte in Europa zu treffen. Die russische Regierung weist die Vorwürfe zurück und versichert, die Reichweite der 9M729 liege knapp unter 500 Kilometern, was vertragskonform wäre.

Die USA hatten der russischen Regierung Anfang Dezember ein 60-Tage-Ultimatum bis zu diesem Samstag gesetzt, um sich wieder an die Vertragsbedingungen zu halten. Die Frist ist nach Ansicht der USA aber ergebnislos verstrichen.