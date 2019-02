Jordanischer König Abdullah II. zu Besuch in der Türkei

Ankara (APA/AFP) - Der jordanische König Abdullah II. wird am Samstag und Sonntag zu Besuch in der Türkei erwartet. Wie das türkische Präsidialamt mitteilte, wird der haschemitische Monarch mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen, um über Schritte zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zu sprechen. Auch solle es um regionale und internationale Entwicklungen gehen, insbesondere um die Interessen der Palästinenser.

Jordanien ist der Hüter der Al-Aksa-Moschee und des Felsendoms in Jerusalem, die zu den heiligsten Stätten des Islam gehören. Erdogan hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder vehement für die Rechte der Palästinenser eingesetzt und scharfe Kritik an Israel geübt. Die Bemühungen des islamisch-konservativen Politikers sich als Verteidiger der Palästinenser zu präsentieren, kommen in Teilen der arabischen Welt nicht gut an.