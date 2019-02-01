Eishockey: EBEL-Ergebnisse 1 - Linz besiegte Zagreb 9:2

Wien (APA) - Ergebnisse Erste Bank Eishockey (EBEL) vom Freitag - 43. Runde:
Black Wings Linz - Medvescak Zagreb 9:2 (4:0,5:1,0:1). Linz. Tore: Da Silva (4./SH), Brocklehurst (7., 40.), Kapstad (9.), Brucker (15.), Rutkowski (27./PP), Gaffal (28.), Kristler (31.), Umicevic (34.) bzw. Jacmenjak (22./PP), Mikulic (42.). Strafminuten: 16 bzw. 8.
VSV - Dornbirner EC 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1 - 1:0). Villach, 2.200. Tore: Bacher (15.), Lahoda (49.), Alderson (63./PP) bzw. Reid (12.), O‘Donnell (53.). Strafminuten: 2 bzw. 8.