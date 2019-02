US-Anleihen tendieren im Minus

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag durch robuste Konjunkturdaten belastet worden. Die Renditen legten in allen Laufzeitbereichen zu, nachdem zuerst der Beschäftigungsaufbau überrascht hatte und dann weitere gute Wirtschaftskennziffern folgten.

In der US-Wirtschaft waren im Jänner deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft waren laut Arbeitsministerium 304.000 Stellen neu entstanden. Außerdem hatte sich die Stimmung der Verbraucher zum Jahresauftakt nicht so stark wie erwartet eingetrübt, die Bauausgaben waren im November stärker gestiegen als erwartet und der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie übertraf die Prognosen.

Allerdings gab es in dem Jobbericht auch gegenläufige Aspekte: Die Lohnentwicklung war hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Arbeitslosenquote war überraschend gestiegen. Wie es hieß, ergibt dies bei den Rückschlüssen für die Geldpolitik kein klares Bild. Es gebe Gründe für die zuletzt vorsichtiger gewordene Haltung der Fed, aber auch Zeichen für eine wirtschaftliche Stärke in den USA.

Zweijährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 11/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten ebenfalls mit 2,51 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 17/32 Punkte auf 103 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,69 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 23/32 Punkte auf 106 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent.