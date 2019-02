Salzburg-Wahlen: Stadt-FPÖ will rot-grüne Mehrheit im Rathaus brechen

Salzburg (APA) - Mit einem von Seitenhieben auf die politische Konkurrenz geprägten Abend ist am Freitag die Salzburger FPÖ in den Wahlkampf zur Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl am 10. März gestartet. „Stargast“ war ein von den 400 Gästen frenetisch gefeierter Innenminister Herbert Kickl, der in einer einstündigen Rede flamboyant den freiheitlichen Kurs in der Bundespolitik verteidigte.

Das Ziel für die anstehende Wahl gab im großen Saal des Stieglkellers zunächst aber Stadtparteiobmann Andreas Reindl aus. Er wolle am 10. März der SPÖ und der Bürgerliste die de-facto-Mehrheit im Salzburger Rathaus entziehen. „15 Jahre Rot-Grün sind genug. Es wird Zeit, auch in dieser Stadt endlich den rechten Weg zu gehen.“ Nur so könne man etwa eine stadteigene Ordnungswache umsetzen oder ein striktes Bettelverbot einführen.

Das Schaffen von Wohnraum will Reindl durch das Entrümpeln unnötiger Vorschriften wieder finanzierbar machen, beim Thema Verkehr brauche es hingegen nur eine Maßnahme: „Wir müssen den Grünen das Verkehrsressort endlich aus der Hand nehmen, damit endlich Schluss mit der Schikanen-Politik und dem ewigen Autofahrer-Bashing ist.“ Wenig überraschend bekamen auch die politischen Gegner ihr Fett weg - zuallererst die Freie Partei Salzburg (FPS), die in der Stadt nach internen Streitigkeiten in der FPÖ kurzerhand eine zweite freiheitliche Liste aufgestellt hat, was Reindl Stimmen kosten könnte.

FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek, die selbst in ihrer Heimatgemeinde Großgmain Bürgermeisterin werden will, kritisierte, dass fast alle Schlüsselpositionen in Salzburg von „alten Herren“ besetzt seien. Sie habe es sich zum Ziel gesetzt, „die absolut regierende ÖVP“ im Land von ihrem hohen Ross zu holen. „Dort oder da wird es nach dieser Wahl auch einen blauen Bürgermeister geben.“ In Radstadt (Pongau) dürfte sie mit ihrer Ansage auch recht behalten: Dort tritt als einziger Kandidat ein FPÖ-Mann an.

Svazek, die selbst einen Jagdschein hat, war es auch, die Hauptredner Herbert Kickl waidgerecht anmoderierte - als „die Eiche, an der sich die Wildsäue regelmäßig reiben und Borsten lassen müssen“. In seiner Rede rührte Kickl dann die Werbetrommel für die freiheitliche Bundespolitik. „Wir drücken uns um die heiklen Fragen nicht herum.“ Die Partei sei geschlossen, entgegen aller Unkenrufe werde die FPÖ auch nicht von der ÖVP über den Tisch gezogen. „Wir haben die Hirngespinste jener beerdigt, die uns nichts zugetraut haben. Jetzt setzten wir um, was wir versprochen haben. Konsequent, nachhaltig, Stück für Stück.“

Als Beispiele nannte er etwa Steuerentlastung, Zusammenlegung der Krankenkassen, Valorisierung der Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben, und die Verhinderung des EU-Migrationspakts. Gerade bei letzterem habe es „schon einige bewusstseinsbildende Massagen“ beim Koalitionspartner gebraucht. „Aber genauso stelle ich mir eine selbstbewusste Europapolitik vor.“

Ihm werde vorgeworden, an den Menschenrechten, der Verfassung und an der Rechtsstaatlichkeit zu rütteln. „Dabei bin ich etwa nur nicht bereit, bei der importierten Kriminalität wegzuschauen oder etwas zu beschönigen.“ Ein glaubwürdiges Asylsystem brauche auch ein funktionierendes Rückführungssystem. „Wir setzten hier Gerichtsurteile der Republik um. Das ist Rechtsstaatlichkeit in Reinkultur.“

Bei seinen Plänen lasse er sich dabei weder von Donnerstagsdemonstranten, der „U-Ausschusserei“ im Parlament noch von den „Gralshütern der Demokratie“ beeindrucken, die in der Nacht verhüllt antifaschistische Ausdrucksformen an die Wände schmieren würden. Ein Vergleich, der nicht ohne Anlass fiel. In der Nacht auf Donnerstag hatten Unbekannte eine Mauer vor dem Stieglkeller mit dem Slogan „Fight FPÖ“ besprüht.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA587 2019-02-01/21:58