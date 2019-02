New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Die Hängepartie beim Handelsstreit mit China bremste weiterhin die Risikobereitschaft. Unterstützend wurden an der Wall Street die Arbeitsmarktnachrichten aufgenommen.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 64,22 Punkte oder 0,26 Prozent auf 25.063,89 Einheiten. Der S&P-500 Index legte leicht um 2,43 Punkte oder 0,09 Prozent auf 2.706,53 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um -17,87 Einheiten oder -0,25 Prozent auf 7.263,87 Zähler.

Beim Handelsstreit bleibt die Lage weiter unkonkret: Auf die Gespräche an den vergangenen beiden Tagen zurückblickend war unter den Beteiligten einmal mehr von Fortschritten die Rede. Eine Einigung zeichne sich aber weiter nicht ab, gaben sich die Analysten der LBBW vorsichtig. US-Präsident Donald Trump sagte, wenn alles funktioniere, stehe ein „großartiges Handelsabkommen“ bevor.

Die US-Wirtschaft hatte im Jänner deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, was bei Anlegern gut ankam, aber keine Freudenstürme auslöste. Weitere Konjunkturdaten zeichneten am Freitag ebenfalls ein positives Bild für die US-Wirtschaft. Die Stimmung der Verbraucher hatte sich zum Jahresauftakt nicht so stark wie erwartet eingetrübt und der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie war überraschend gestiegen.

Bei Amazon bescherten ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Dienstleistungen einen glänzenden Jahresabschluss. Das vierte Quartal übertraf die Erwartungen der Wall Street klar, dennoch fiel die Marktreaktion mit einem Abschlag von 5,4 Prozent klar negativ aus. Für Enttäuschung sorgten vor allem die Geschäftsziele für das erste Quartal 2019. Finanzchef Brian Olsavsky stellte die Anleger auf höhere Ausgaben ein.

Während Amazon mit seinen Verlusten die Tech- und Handelswerte ausbremste, kamen Zahlenvorlagen im Dow am Markt gut an. Merck & Co stiegen um 2,7 Prozent. Der Pharmakonzern will nach einem Umsatz-und Ergebniszuwachs 2018 im neuen Jahr noch einen Zahn zulegen.

Die US-Ölriesen ExxonMobil und Chevron haben zum Jahresende weiter prächtig verdient. Exxons Nettogewinn sank im Schlussquartal zwar im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 6,0 Mrd. US-Dollar, wie der größte US-Ölmulti im texanischen Irving mitteilte. Das lag aber an einem hohen Sondererlös im Vorjahr, den die US-Steuerreform beschert hatte. Ohne diesen Effekt wäre das Ergebnis nun kräftig gestiegen. Die Exxon-Aktie reagierte mit einem satten Plus von 3,6 Prozent.

Exxons US-Erzrivale Chevron steigerte den Überschuss zum Jahresende um 19 Prozent auf 3,7 Mrd. Dollar, wie der zweitgrößte US-Ölkonzern im kalifornischen San Ramon bekanntgab. Der starke Anstieg ist besonders bemerkenswert, weil auch Chevron im Vorjahr von einer hohen Steuergutschrift profitiert hatte. Die Erlöse nahmen um 13 Prozent auf 42,4 Mrd. Dollar zu. Chevron-Titel gewannen deutliche 3,1 Prozent.

An der Nasdaq sorgten die Aktien des Virensoftware-Spezialisten Symantec mit einem Kurssprung von neun Prozent positiv für Aufsehen. Hier kamen sowohl die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal als auch der Ausblick auf das Schlussquartal gut an.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA593 2019-02-01/22:12