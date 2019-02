Handball: Bilyk und Weber gewannen All-Star-Spiel der deutschen Liga

Stuttgart (APA) - Zwei Wochen nach dem Vorrundenaus bei der Handball-WM haben Österreichs Teamspieler Nikola Bilyk und Robert Weber das All-Star-Spiel der deutschen Bundesliga am Freitag gewonnen. In der von zahlreichen Drehern, Kunststücken und gegenseitigen Späßen geprägten Partie setzte sich das Duo an der Seite der beliebtesten Liga-Legionäre gegen die DFB-Auswahl in Stuttgart mit 42:39 (21:21) durch.