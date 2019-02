Merkel setzt mit Japan-Besuch auf Partnerschaft und Multilateralismus

Berlin/Tokio (APA/AFP) - Angela Merkel und Shinzo Abe kennen sich schon lange. Die deutsche Bundeskanzlerin ist seit 13 Jahren im Amt, ihr Tokioter Pendant seit immerhin sechs Jahren - für japanische Verhältnisse eine kleine Ewigkeit. Die beiden schätzen sich, sie telefonieren regelmäßig, teilen grundlegende politische Überzeugungen, also das Bekenntnis zu Multilateralismus, zu Demokratie und Rechtsstaat, zu Marktwirtschaft und freiem Handel.

Diese gegenseitige Wertschätzung dürfte bei Merkels Besuch am Montag und Dienstag in Japan zum Ausdruck kommen. In Zeiten, in denen weltweit Protektionismus und Nationalismus Konjunktur haben, verbindet sich mit der Reise der Kanzlerin ein starkes Signal an den Partner. Deutschland wolle auch unter den „schwieriger gewordenen weltpolitischen Rahmenbedingungen“ die „enge und belastbare Partnerschaft“ mit Japan weiterentwickeln, heißt es in Berliner Regierungskreisen.

Die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern lassen sich ablesen an den zahlreichen Bereichen der Zusammenarbeit: Allen voran in der Wirtschaft, aber auch in Wissenschaft und Bildung, Sicherheitspolitik und nicht zuletzt in der Außenpolitik stehen Deutschland und Japan traditionell eng zusammen. Und sie stehen vor ähnlichen Herausforderungen, sei es der demografische Wandel, die Digitalisierung oder die nachhaltige Energieversorgung.

Wirtschaftliche Themen dürften bei den Gesprächen der Kanzlerin in Tokio eine große Rolle spielen, die von einer Unternehmensdelegation sowie Wirtschafts-Staatssekretär Ulrich Nussbaum begleitet wird. Für Japan ist Deutschland der wichtigste Handelspartner in der EU, umgekehrt ist Japan Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in der Region nach China.

Im vergangenen Jahr wuchsen die deutschen Ausfuhren um rund neun Prozent auf 23 Milliarden Euro. Das Gesamt-Handelsvolumen wuchs 2017 auf 42,5 Milliarden Euro. Das EU-Japan-Freihandelsabkommen, das am Freitag in Kraft trat, soll die Geschäfte weiter ankurbeln. Mit dem Vertrag wird beinahe die Gesamtheit aller EU-Exporte nach Japan zollfrei, nicht-tarifäre Handelshürden werden beseitigt.

Deutsche Unternehmen werden zu den größten Nutznießern des Abkommens gehören, glaubt Marcus Schürmann, Geschäftsführer der deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (AHK). Es werde Deutschland „frische Wachstumsimpulse“ bringen, die es gut gebrauchen könne.

Auf einen besseren Absatz hoffen etwa die Automobilzulieferer, ebenso wie die Elektro- oder die Chemiebranche. Da passt es gut, dass Merkel als erste europäische Regierungschefin seit Inkrafttreten des Freihandelsabkommens Japan besucht.

Als Exportnationen seien Deutschland und Japan in hohem Maße abhängig von einem funktionierendem Welthandelssystem und einer regelbasierten Weltordnung, sagt der Asien-Experte und frühere deutsche Botschafter in Japan, Volker Stanzel. Wenn dies nun aber durch Protektionismus und Nationalismus gefährdet wird, sei der „Schulterschluss unter den am meisten Betroffenen“ umso wichtiger. Denn von der Stabilität Asiens hänge auch die Stabilität Europas ab, betont der Forscher bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP).

Seit Merkels letztem Japan-Besuch im Jahr 2015 haben sich die Koordinaten im weltpolitischen System merklich verschoben. Unter Präsident Donald Trump ist der für Deutschland wie für Japan so wichtige Verbündete USA ein Stück weit unzuverlässiger geworden.

Derweil wird China immer mächtiger, in der Region und in der Welt. Sicherheitspolitisch fühle sich Japan „in die Ecke gedrängt“, sagt Stanzel und verweist auf den Streit um das nordkoreanische Atomprogramm, das Verhältnis zur Atommacht Russland, die Territorialstreitigkeiten mit dem trotzdem „lebenswichtigen“ Partner China.

Angesichts dieser Konstellationen sei es für Merkel und Abe entscheidend, „die richtigen Partner zu haben“, sagt Stanzel. Ein „Schlüsselmoment“ sei in dieser Hinsicht eine Rede von Außenminister Heiko Maas (SPD) letzten Juli gewesen, als er die „Allianz der Multilateralisten“ beschwor - in Tokio.