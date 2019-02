Kantiger „Fidelio“ am Vorarlberger Landestheater

Bregenz (APA) - Ludwig van Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ ging Freitagabend in Kooperation von Landestheater und Symphonieorchester Vorarlberg (SOV) im Kornmarkttheater Bregenz erstmals über die Bühne. Die Aufführung wurde von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und dem übrigen Premierenpublikum beifällig aufgenommen und steht bis 24. Februar noch neun Mal auf dem Programm.

Dirigent Karsten Januschke feuerte Orchester, Sänger und den Bregenzer Festspiel-Chor zu recht forscher und phasenweise kantiger Interpretation an. Die Regie des Hans-Neuenfels-Schülers Henry Arnold verzichtete auf historisches Zeitkolorit, durch Lautsprecher-Einspielung der Dialoge verlor das Werk v.a. im ersten Teil etwas den Opern-Faden und wirkte im herben Bühnenbild und den zeitlosen Kostümen von Kathrin Hauer, die an Samurai-Rock und Schotten-Kilt erinnerten, wie eine anregend illustrierte konzertante Aufführung.

Die Gesangssolisten haben durchwegs gute oder zumindest respektable Leistungen geboten. In der Titelpartie der um ihren gefangenen Mann kämpfenden Leonore bewies Susanne Bernhard als verkleideter Fidelio gesangliches und schauspielerisches Format. Tenorale Sicherheit im „Gott, welch Dunkel hier“ zeigte Wolfram Igor Derntl als eingekerkerter Florestan. Mit Spielfreude und sicherem Bariton-Fundament überzeugte Raphael Sigling als Kerkermeister Rocco. Adam Kim verkörperte elegant den tyrannischen Don Pizarro. Das Buffo-Paar Marzelline und Jaquino waren bei Reka Kristof und Thomas Elwin gut aufgehoben. Ebenso konnte der von Benjamin Lack einstudierte Bregenzer Festspielchor im Gefangenen-Kostüm reüssieren.

(S E R V I C E - „Fidelio“ von Ludwig van Beethoven am Vorarlberger Landestheater. Premiere am 1. Februar. Neun weitere Aufführungen bis 24. Februar. Musikalische Leitung am Pult des Symphonieorchesters Vorarlberg: Karsten Januschke. Regie: Henry Arnold. Bühne und Kostüm: Kathrin Hauer. Solisten: Susanne Bernhard - Leonore, Wolfram Igor Derntl - Florestan, Raphael Sigling - Rocco, Adam Kim - Don Pizarro, Reka Kristof - Marzelline, Thomas Elwin - Jaquino. Bregenzer Festspielchor. Info und Karten unter www.landestheater.org)