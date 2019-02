Football: Rams-Star Gurley für Super Bowl bei „hundert Prozent“

Atlanta (APA/Reuters) - Die Los Angeles Rams können in der Super Bowl LIII auf Star-Runningback Todd Gurley und Kicker Greg Zuerlein zurückgreifen. Gurley hatten zuletzt Knieprobleme zu schaffen gemacht, bei Zuerlein war es eine Fußverletzung. Auch die favorisierten New England Patriots nehmen das NFL-Finale am Sonntag (Nacht auf Montag, 00.30 Uhr MEZ/live Puls 4 und DAZN) in Atlanta in Bestbesetzung in Angriff.

Gurley hatte im Conference-Finale vor zwei Wochen gegen die New Orleans Saints (26:23) nur fünf Ballkontakte. Davor war der 24-Jährige, 2017 zum besten Offensivspieler der NFL gewählt, noch einer der dominantesten Akteure der Saison gewesen. „Er fühlt sich gut, zu hundert Prozent“, versicherte Rams-Trainer Sean McVay am Freitag. „Wir erwarten, dass er eine große Rolle in diesem Spiel spielen wird.“

Zuerlein hatte das Halbfinale mit einem Field Goal aus 57 Yards entschieden, laborierte seither aber an einer Prellung seines Standfußes. Am Freitag trainierte er erstmals voll. Einem Einsatz von „Greg the Leg“ bzw. „Legatron“, so Zuerleins Spitznamen, sollte nichts im Wege stehen. Auch bei den Patriots gibt es vor dem Showdown keine Sorgenkinder mehr. „Wir haben alles getan. Ich denke, dass wir bereit sind“, meinte Erfolgscoach Bill Belichick.