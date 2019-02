Wohnungsbrand in Wien-Fünfhaus

Wien (APA) - Zu einem Wohnungsbrand kam es Samstag gegen 8.40 Uhr in einer Wohnung in der Huglgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Wiener Feuerwehr war in der Huglgasse mit acht Fahrzeugen unter Atemschutz im Einsatz. Das Feuer konnte recht schnell gelöscht werden. Verletzt wurde laut Wiener Berufsrettung niemand.