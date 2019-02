Ski alpin: Weltcup-Slalom Maribor 1 - 1. Lauf/Shiffrin führt

Maribor (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der Damen am Samstag in Maribor - Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 50,05 Sek. 2. Petra Vlhova (SVK) 51,05 +1,00 3. Anna Swenn-Larsson (SWE) 51,14 +1,09 4. Frida Hansdotter (SWE) 51,62 +1,57 5. Katharina Liensberger (AUT) 51,84 +1,79 6. Wendy Holdener (SUI) 51,95 +1,90 7. Kristin Lysdahl (NOR) 52,03 +1,98 8. Christina Geiger (GER) 52,28 +2,23 9. Bernadette Schild (AUT) 52,30 +2,25 10. Chiara Costazza (ITA) 52,52 +2,47 11. Katharina Truppe (AUT) 52,80 +2,75 12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 53,21 +3,16 13. Maren Skjöld (NOR) 53,27 +3,22 14. Aline Danioth (SUI) 53,29 +3,24 . Laurence St-Germain (CAN) 53,29 +3,24

Weiter: 18. Katharina Huber (AUT) 53,57 +3,52 27. Chiara Mair (AUT) 54,63 +4,58

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 31. Michaela Dygruber (AUT) 54,92 +4,87 38. Hannah Köck (AUT) 55,24 +5,19 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Charlotte Chable (SUI), Erin Mielzynski (CAN)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Franziska Gritsch (AUT)