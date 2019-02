Türkei fasste mutmaßliche IS-Kämpfer an der syrischen Grenze

Istanbul (APA/AFP) - Türkische Einheiten haben vier mutmaßliche Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) an der Grenze zu Syrien festgenommen. Die „IS-Terroristen“ hätten versucht, die Grenze im Viertel Akcakale der Stadt Sanliurfa im Südosten der Türkei illegal zu überqueren, erklärte das Verteidigungsministerium am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Einer der Verdächtigen, der als Feride Samur identifiziert wurde, werde von der internationalen Polizeibehörde Interpol mit einer sogenannten Roten Notiz zur Festnahme und Auslieferung gesucht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

IS-Kämpfer werden für eine Reihe von Anschlägen in der Türkei verantwortlich gemacht, darunter ein Bombenattentat auf eine Friedensdemonstration in Ankara im Jahr 2015, bei dem 100 Menschen getötet wurden. Die Türkei hat die Sicherheit an ihren Grenzübergängen verstärkt und US-Kampfjets die Starterlaubnis für Angriffe auf IS-Stellungen in Syrien erteilt.