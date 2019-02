Ski alpin: Weltcup-Wertungen Damen - Shiffrin überlegen in Führung

Maribor (APA) - Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup nach dem Slalom der Damen am Samstag in Maribor:

Damen - Gesamtwertung nach 26 Rennen:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1694 2. Petra Vlhova (SVK) 1043 3. Wendy Holdener (SUI) 747 4. Nicole Schmidhofer (AUT) 617 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 589 6. Viktoria Rebensburg (GER) 509 7. Ilka Stuhec (SLO) 507 8. Federica Brignone (ITA) 500 9. Frida Hansdotter (SWE) 497 10. Michelle Gisin (SUI) 442 11. Ramona Siebenhofer (AUT) 436 12. Stephanie Venier (AUT) 431 13. Tessa Worley (FRA) 374 . Katharina Liensberger (AUT) 374 15. Tina Weirather (LIE) 370

Weiter: 18. Katharina Truppe (AUT) 314 20. Bernadette Schild (AUT) 268 21. Stephanie Brunner (AUT) 256 23. Cornelia Hütter (AUT) 240 25. Ricarda Haaser (AUT) 229 30. Anna Veith (AUT) 205 35. Tamara Tippler (AUT) 177 52. Mirjam Puchner (AUT) 98 54. Katharina Gallhuber (AUT) 97 57. Christina Ager (AUT) 93 63. Katharina Huber (AUT) 63 . Nina Ortlieb (AUT) 63 66. Christine Scheyer (AUT) 56 74. Chiara Mair (AUT) 44 75. Eva-Maria Brem (AUT) 43 76. Franziska Gritsch (AUT) 42 82. Ariane Rädler (AUT) 33 88. Nadine Fest (AUT) 24 106. Stephanie Resch (AUT) 12 112. Michaela Dygruber (AUT) 8 113. Julia Scheib (AUT) 7 114. Marie-Therese Sporer (AUT) 5 ~ Slalom Damen (9):

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 860 2. Petra Vlhova (SVK) 725 3. Wendy Holdener (SUI) 485 4. Frida Hansdotter (SWE) 348 5. Anna Swenn-Larsson (SWE) 336 6. Katharina Liensberger (AUT) 285 7. Katharina Truppe (AUT) 255 8. Bernadette Schild (AUT) 207 9. Erin Mielzynski (CAN) 185 10. Irene Curtoni (ITA) 175 11. Christina Geiger (GER) 171 12. Michelle Gisin (SUI) 143 13. Laurence St-Germain (CAN) 135 14. Kristin Lysdahl (NOR) 134 15. Nina Haver-Löseth (NOR) 130

Weiter: 20. Katharina Gallhuber (AUT) 97 25. Katharina Huber (AUT) 63 26. Stephanie Brunner (AUT) 61 32. Chiara Mair (AUT) 44 34. Franziska Gritsch (AUT) 42 50. Michaela Dygruber (AUT) 8 54. Marie-Therese Sporer (AUT) 5 ~ Mannschaft Damen (26):

~ 1. Österreich 4235 2. Schweiz 2418 3. USA 1974 4. Italien 1954 5. Norwegen 1394 6. Schweden 1255 7. Deutschland 1213 8. Slowakei 1043 9. Frankreich 991 10. Slowenien 753 11. Kanada 750 12. Liechtenstein 370 13. Tschechien 146 14. Polen 28 15. Finnland 23 16. Großbritannien 21 17. Japan 8 18. Neuseeland 5 ~ Nationencup (53):

~ 1. Österreich 8895 2. Schweiz 5422 3. Frankreich 4093 4. Italien 3926 5. Norwegen 3890 6. USA 2874 7. Deutschland 2102 8. Schweden 1747 9. Slowenien 1339 10. Slowakei 1078 11. Kanada 1037 12. Liechtenstein 370 13. Großbritannien 282 14. Kroatien 249 15. Tschechien 150 16. Russland 117 17. Bulgarien 95 18. Finnland 31 19. Polen 28 20. Japan 17 21. Belgien 13 22. Südkorea 11 23. Neuseeland 5 ~