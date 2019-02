Springreiten: Kühner Vierter im Glock-Championat in Treffen

Treffen (APA) - Ein Teil der Weltelite im Springreiten hat sich zum mit 545.000 Euro dotierten Fünf-Sterne-Turnier von Gaston Glock in Treffen bei Villach versammelt und der Österreicher Max Kühner mischt mit seinen Pferden im Spitzenfeld mit. Nach einem vierten Platz mit Cornet Kalua am Freitag klassierte sich der 45-Jährige am Samstag im Glock-Championat (1,55 m) mit Alfa Jordan neuerlich an der vierten Stelle.

Den Sieg im Championat (94.000 Euro) sicherte sich die Schwedin Malin Baryard-Johnsson, die im Finale den Parcours mit Indiana um nur 1,4 Sekunden schneller bewältigte als Kühner.

Ergebnisse Springreitturnier (CSI 5*) Treffen bei Villach:

Gaston Glock‘s Championat (1,55 m/2 Umläufe): 1. Malin Baryard-Johnsson (SWE) H&M Indiana 0/39,21 - 2. Robert Whitaker (GBR) El Wee Widge 0/39,60 - 3. Olivier Philippaerts (BEL) H&M Cue Channa 0/40,07 - 4. Max Kühner (AUT) Alfa Jordan 0/40,61 - 5. Gregory Whatelet (BEL) Qualido 0/41,16, alle im 2. Umlauf

Glock‘s Perfection Tour (1,50 m): 1. Jur Vrieling (NED) Glasgow vh Merelsnest 0/38,16 Sek.. Weiter: 4. Max Kühner (AUT) Cornet Kalua 0/40,73, alle im Stechen