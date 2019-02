Skifliegen: Weltcup-Ergebnisse Oberstdorf - Kraft Dritter

Oberstdorf (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf am Samstag:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 427,0 (224,0/234,0) 2. Markus Eisenbichler (GER) 426,5 (219,5/237,5) 3. Stefan Kraft (AUT) 421,7 (213,0/230,0) 4. Piotr Zyla (POL) 417,2 (218,5/221,0) 5. Robert Johansson (NOR) 414,4 (211,5/229,0) 6. Kamil Stoch (POL) 411,3 (207,0/228,5) 7. Philipp Aschenwald (AUT) 408,7 (216,0/220,0) 8. Johann Andre Forfang (NOR) 408,3 (204,5/230,5) 9. Timi Zajc (SLO) 404,3 (213,5/228,5) 10. Yukiya Sato (JPN) 403,3 (211,5/222,0) 11. Michael Hayböck (AUT) 400,2 (214,0/218,5) 12. Anze Semenic (SLO) 396,0 (204,5/224,5) 13. Domen Prevc (SLO) 395,9 (207,0/218,5) 14. Daniel-Andre Tande (NOR) 394,3 (206,0/214,0) 15. Halvor Egner Granerud (NOR) 393,1 (199,0/220,0) 16. Jakub Wolny (POL) 390,8 (201,5/218,5) 17. Clemens Aigner (AUT) 386,8 (209,0/209,0) 18. Karl Geiger (GER) 385,8 (203,5/214,5) 19. Roman Koudelka (CZE) 385,2 (204,0/212,0) 20. Richard Freitag (GER) 377,6 (203,5/206,5) 21. Noriaki Kasai (JPN) 376,5 (205,0/210,0) 22. Dawid Kubacki (POL) 373,2 (199,0/207,0) 23. Andreas Stjernen (NOR) 363,3 (204,5/201,5) 24. Tilen Bartol (SLO) 362,9 (196,0/202,5) 25. Daiki Ito (JPN) 360,4 (199,0/199,0) 26. Jurij Tepes (SLO) 359,8 (200,0/194,0) 27. Junshiro Kobayashi (JPN) 350,1 (198,5/189,0) 28. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 346,3 (195,0/192,0) 29. Jewgenij Klimow (RUS) 343,2 (197,5/187,0) 30. Martin Hamann (GER) 342,5 (198,0/186,0) ~ Weiter: 37. Daniel Huber (AUT) 166,3 (186,5). Nicht qualifiziert: Jan Hörl (AUT)