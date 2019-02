Skispringen: Weltcup-Wertungen 2 - Skifliegen

Oberstdorf (APA) - Weltcup-Wertungen im Skifliegen nach 2 von 6 Bewerben:

~ 1. Markus Eisenbichler (GER) 140 2. Timi Zajc (SLO) 129 3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 118 4. Stefan Kraft (AUT) 100 5. Piotr Zyla (POL) 100 6. Dawid Kubacki (POL) 89 7. Kamil Stoch (POL) 85 8. Johann Andre Forfang (NOR) 68 9. Robert Johansson (NOR) 59 10. Philipp Aschenwald (AUT) 52 11. Halvor Egner Granerud (NOR) 48 12. Daniel-Andre Tande (NOR) 44 13. Roman Koudelka (CZE) 34 . Anze Semenic (SLO) 34 15. Domen Prevc (SLO) 31 16. Daniel Huber (AUT) 29 19. Michael Hayböck (AUT) 24 25. Clemens Aigner (AUT) 14 35. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3 ~