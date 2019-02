Fußball: Weimann erzielte 6. Saisontor bei 2:0-Sieg von Bristol City

Bristol (APA) - Andreas Weimann hat am Samstag seinen sechsten Saisontreffer in der englischen League Championship erzielt. Der 27-jährige Stürmer leitete den 2:0-Heimsieg von Bristol City gegen Swansea City mit seinem Tor 42 Sekunden nach dem Seitenwechsel (46.) per Kopf ein und beendete damit eine persönliche monatelange Durststrecke. Es war der erste Torerfolg des Wieners seit 25. August 2018.

Bristol schaffte mit dem siebenten Pflichtspielsieg in Folge, dem fünften in der Liga, den Sprung unter die Top Sechs und ist somit auf Kurs in Richtung Aufstiegs-Play-off. Die ersten beiden Teams steigen fix auf, die Clubs auf den Rängen drei bis sechs spielen sich einen weiteren Premier-League-Startplatz aus.