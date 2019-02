Guaidó: Hilfslieferungen aus Nachbarländern in Vorbereitung

Caracas (APA/AFP/EFE) - Für das Krisenland Venezuela sind nach Angaben seines selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó Hilfslieferungen aus den Nachbarländern Kolumbien und Brasilien in Vorbereitung.

In den kommenden Tagen würden Hilfsgüter an den Grenzen zu Kolumbien und Brasilien gesammelt, sagte Guaidó am Samstag vor tausenden Anhängern, die sich in der Hauptstadt Caracas an Massenprotesten gegen den linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro beteiligten.

Drei Sammelstellen würden eingerichtet: eine im kolumbianischen Cúcuta, eine in Brasilien und eine „auf einer Karibikinsel“, sagte Guaidó. Dorthin würden in den kommenden Tagen Hilfsgüter geliefert, „damit unsere Leute überleben“. Er rief zugleich das mächtige und mehrheitlich hinter Maduro stehende Militär auf, die Hilfslieferungen ins Land zu lassen. „Du, Soldat (...) wirst die Entscheidung in der Hand haben“, hob Guaidó hervor.

Der Parlamentspräsident rief zudem die venezolanischen Soldaten auf, die an der Grenze zu Kolumbien operierenden kolumbianischen ELN-Guerilleros zu vertreiben.

Der 35-Jährige verkündete überdies die Bildung einer „weltweiten Koalition für humanitäre Hilfe und Freiheit in Venezuela“. Für den 12. Februar, der in Venezuela als Tag der Jugend gefeiert wird, kündigte er neue Massenproteste gegen Maduro an.

Venezuela leidet nicht nur unter einer schweren politischen Krise, sondern auch unter einer akuten Wirtschafts- und Versorgungskrise. Die USA, Kanada, Israel und mehrere lateinamerikanische Staaten unterstützen Guaidó und erkannten ihn bereits als amtierenden Staatschef an, insbesondere Russland und China stehen aber hinter Maduro.

Deutschland und mehrere andere europäische Staaten haben Maduro bis Sonntag Zeit gegeben, um Neuwahlen zur Präsidentschaft anzusetzen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen. Um den Druck auf Maduro zu verstärken, hatte Guaidó für Samstag zum „größten Protestmarsch in der Geschichte Venezuelas und unseres Kontinents“ aufgerufen. Außer zehntausende seiner Anhänger demonstrierten aber auch Unterstützer Maduros.