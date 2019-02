Fußball: Gladbach stieß dank 2:0 auf Schalke auf Platz zwei vor

Gelsenkirchen (APA/dpa) - Borussia Mönchengladbach hat im Meisterrennen der deutschen Fußball-Bundesliga für neue Spannung gesorgt. Mit dem 2:0 (0:0) bei Schalke zog das Team von Trainer Dieter Hecking am Samstag dank des besseren Torverhältnisses am bisherigen Tabellenzweiten Bayern München vorbei und verkürzte den Abstand zu Leader Borussia Dortmund auf sieben Punkte. Die Bayern hatten zuvor in Leverkusen 1:3 verloren.

Vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Veltins Arena sorgten die Torschützen Christoph Kramer (85.) und Florian Neuhaus (91.) am Samstagabend für den dritten Sieg der Gladbacher in Serie. Dagegen mussten die Schalker, die ohne die verletzten Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller antraten, nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag hinnehmen und blieben auf Rang zwölf hängen.

Schalke verlor aber nicht nur die Partie, sondern auch den mit der Rote Karten bestraften Tormann Alexander Nübel (59.). Erst dessen Notbremse gegen Thorgan Hazard kurz vor der Strafraumgrenze sorgte für Belebung, Gladbach drängte in der Folge mit aller Macht auf den Siegtreffer und belohnte sich schließlich im Finish.