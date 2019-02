Basketball: ABL-Spitzenreiter Kapfenberg verlor in Wels

Wels (APA) - Die in der Basketball-Bundesliga voranliegenden Kapfenberg Bulls haben am Samstag eine überraschende Niederlage kassiert. Bei den vormals achtplatzierten Flyers Wels mussten sich die Steirer mit 89:93 geschlagen geben. Matchwinner für die Welser war der Amerikaner Addison Spruill mit 22 Punkten und 10 Rebounds.

Kapfenberg dürfte die Spitzenposition in der ABL damit nach den Spielen am Sonntag abgeben müssen. Gmunden und Oberwart würden bei Siegen in Graz bzw. Klosterneuburg an den Bulls vorbeiziehen.