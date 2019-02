Ultimatum mehrerer EU-Staaten an Venezuelas Staatschef läuft ab

Caracas/Brüssel (APA/dpa) - Am Sonntag läuft ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten, darunter Deutschlands, an ?Venezuelas sozialistischen Staatschef zur Ansetzung einer Neuwahl aus. Lässt Nicolás Maduro wie erwartet die Frist verstreichen, wollen die Staaten den 35-jährigen Oppositionsführer Juan Guaidó offiziell ?als Interimspräsidenten anerkennen.

Guaidó wurde bereits von 20 Staaten anerkannt, darunter die USA, die einen Machtwechsel fordern. Maduro kann jedoch auf die Unterstützung Russlands, Chinas, Kubas, Boliviens und Nicaraguas sowie der Militärführung setzen, die viele wichtige Posten auch in der Wirtschaft besetzt.

Am Samstag hatten Schätzungen zufolge mehr als hunderttausend Venezolaner in Caracas für Guaidó demonstriert. Der Machtwechsel stehe unmittelbar bevor, sagte er in einer Rede. In Caracas versammelten sich parallel auch Zehntausende Anhänger der sozialistischen Regierung.