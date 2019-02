Papst beginnt historischen Besuch in den Arabischen Emiraten

Vatikanstadt (APA/dpa) - Papst Franziskus bricht am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate auf. Noch nie zuvor war ein Pontifex zu Besuch auf der arabischen Halbinsel. Im Zentrum der Reise nach Abu Dhabi steht ein interreligiöses Treffen, das am Montag beginnt. Daran sollen Hunderte Vertreter verschiedener Religionen teilnehmen.

Am Montag wird Franziskus offiziell von Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan empfangen. Danach steht ein Treffen mit dem Muslimischen Ältestenrat in der Scheich-Zayid-Moschee an. Abschließend hält Franziskus auf dem interreligiösen Treffen eine Ansprache. Am Dienstag werden zu einer Messe in einem Sportstadion rund 130.000 Gläubige erwartet - viele auch aus den Nachbarstaaten.