Tennis: 15-jähriger Kym jüngster Schweizer Davis-Cup-Spieler

Wien/Biel (APA/sda) - Der 15-jährige Jerome Kym ist zum jüngsten Schweizer Tennis-Davis-Cup-Spieler geworden. Kym bestritt mit Henri Laaksonen am Samstag in Biel das Doppel gegen Russland und gewann mit seinem Partner gegen Jewgeni Donskoj/Andrej Rublew 4:6,6:3,7:6(1). Trotzdem unterlagen die ohne Superstar Roger Federer angetretenen Eidgenossen in der Qualifikationsrunde für das Weltgruppen-Finalturnier 1:3.

Der 1,95 Meter große Kym, der am 12. Februar 16 Jahre alt wird, löste Heinz Günthardt als jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler ab. Der frühere Trainer von Steffi Graf war 1975 mit 16 Jahren und 244 Tagen zu seinem ersten Einsatz für die Schweiz gekommen.

Neben Russland und Österreich-3:2-Bezwinger Chile schafften auch Australien (4:0 gegen Bosnien-Herzegowina), Italien (3:1 in Indien), Japan (3:2 in China), Kasachstan (3:1 gegen Portugal), Deutschland (5:0 gegen Ungarn), Kanada (3:2 in der Slowakei), Serbien (3:2 in Usbekistan), Niederlande (3:1 in Tschechien), Belgien (3:1 in Brasilien) und Kolumbien (4:0 gegen Schweden) den Aufstieg. Für die von 18. und 24. November ausgetragene Finalrunde in Madrid gesetzt waren Kroatien, Frankreich, Spanien, die USA, Großbritannien und Argentinien.