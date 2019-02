Ski Freestyle: Wolf verpasste bei WM Big-Air-Finale

Park City (Utah) (APA) - Lara Wolf hat bei der Ski-Freestyle-WM in Park City knapp das Big-Air-Finale verpasst. Die 18-jährige Tirolerin belegte in der Qualifikation Rang zehn (72,00) und verpasste damit den Sprung unter die Top acht, die in der Folge um die Medaillen kämpften.