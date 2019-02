Tausende Schweizer fordern besseren Klimaschutz

Bern (APA/sda) - Die Klimastreik-Bewegung wächst bei den Eidgenossen: In 14 Schweizer Städten haben am Samstag neben Tausenden Schülerinnen und Schülern auch ihre Eltern, Großeltern und andere Sympathisanten für einen besseren Klimaschutz und die Ausrufung des Klima-Notstands demonstriert.

Nach Angaben der Polizei und Schätzungen von Reportern der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beteiligten sich landesweit mehr als 38.000 Personen. Laut den Organisatoren waren es 65.000.

In Bern nahmen schätzungsweise 1500 bis 2000 Personen an der von Schülerinnen und Schülern organisierten Klima-Kundgebung teil. Auf die Aufforderung eines der Organisatoren fassten sich die Teilnehmer an den Schultern, hüpften und skandierten „On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat!“ („Wir sind heißer, heißer, heißer als das Klima“)

Die Demonstranten verlangen, dass die Erderwärmung als Krise anerkannt und entsprechend gehandelt wird. Sie fordern unter anderem, dass die Schweiz bis 2030 im Inland die Treibhausgasemissionen auf Null reduziert, ohne Einplanung von Kompensationstechnologien. Deshalb müsse der Klima-Notstand ausgerufen werden.