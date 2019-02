Ski Cross: ÖSV-Damen bei WM im Viertelfinale out - Limbacher stürzte

Solitude (Utah) (APA) - Österreichs Ski-Cross-Damen sind bei der WM in Solitude ohne Medaillen geblieben. Die Qualifikationsdritte Andrea Limbacher kam am Samstag im Viertelfinale nach einem Sprung gleich nach dem Start zu Sturz, dürfte aber unverletzt geblieben sein. Ihre von einer Verletzungspause zurückgekehrte Landsfrau Katrin Ofner schied in der selben Bewerbsphase als Vierte ihres Laufes aus.