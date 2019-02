Ski Cross: WM-Ergebnisse Solitude - Aujesky Sechster

Park City (Utah)/Solitude (Utah) (APA) - Ergebnisse der Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City vom Samstag - Ski Cross in Solitude/Utah:

Männer: 1. Francois Place (FRA) - 2. Brady Leman (CAN) - 3. Kevin Drury (CAN) - 4. Alex Fiva (SUI) - 5. Jean Frederic Chapuis (FRA) - 6. Johannes Aujesky (AUT). Weiter: 13. Johannes Rohrweck (AUT) - 14. Adam Kappacher (AUT/beide im Viertelfinale out) - 25. Daniel Traxler (AUT/im Achtelfinale out)

Frauen: 1. Marielle Thompson (CAN) - 2. Fanny Smith (SUI) - 3. Alizee Baron (FRA) - 4. Sanna Lüdi (SUI) - 5. Kelsey Serwa (CAN) - 6. Brittany Phelan (CAN). Weiter: 13. Andrea Limbacher (AUT) - 14. Katrin Ofner (AUT/beide im Viertelfinale out)