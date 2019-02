Virginias Gouverneur: Rassistisches Bild zeigt doch jemand anderen

Richmond (Virginia) (APA/dpa) - Der Gouverneur von Virginia ist nach eigenen Angaben doch nicht auf einem umstrittenen Foto aus dem Jahr 1984 zu sehen, das zu Rücktrittsforderungen gegen den Politiker geführt hatte. Das Bild zeigt zwei nicht identifizierbare Personen auf einer Party - eine mit schwarz geschminktem Gesicht in Nachahmung eines Afroamerikaners, die andere in der typischen Kutte des rassistischen Ku-Klux-Klans.

Der Politiker Ralph Northam hatte in einer ersten Stellungnahme am Freitag erklärt, das Foto zeige ihn „in einem Kostüm, das eindeutig rassistisch und beleidigend ist“. Er könne sich für sein „verletzendes“ Verhalten aus heutiger Sicht nur entschuldigen. Vergleiche mit dem Ku-Klux-Klan und das Schwarzschminken von Gesichtern gelten in der US-Gesellschaft als absolutes Tabu. Deshalb hagelte es Rücktrittsforderungen, auch aus Northams eigener demokratischer Partei.

Am Samstag sagte der Gouverneur dann bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz an der Seite seiner Ehefrau: „Das bin definitiv nicht ich.“ Er habe recherchiert und Familienmitglieder sowie Studienfreunde befragt und herausgefunden, dass er zur fraglichen Zeit gar nicht in Virginia war. Er habe das Jahrbuch auch nicht gekauft.