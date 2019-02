AK-Wahl: In Kärnten kandidieren fünf Listen

Klagenfurt (APA) - In Kärnten treten bei der Arbeiterkammerwahl von 4. bis 13. März insgesamt fünf Listen an. Derzeit sind ebenfalls fünf Listen in der Vollversammlung vertreten, das BZÖ tritt aber nicht mehr an. Dafür kandidiert jetzt der gewerkschaftliche Linksblock. Haushoher Favorit ist die FSG um Präsident Günther Goach. Die Frage ist eigentlich nur, ob die Sozialdemokraten das Ergebnis von 2014 halten können.

An die 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind wahlberechtigt, das sind etwa 10.000 mehr als beim Urnengang vor fünf Jahren. Sie bestimmen die Zusammensetzung der 70 Kammerräte umfassenden Vollversammlung. 56 davon stellen die Sozialdemokraten, die 76,9 Prozent der Stimmen erzielten. Günther Goach will dieses Resultat verteidigen, dafür zieht er mit der Parole „Kampf für die Interessen der Arbeitnehmer“ in den Wahlkampf, den er kurz halten möchte, wie er sagt. Er stellt den Appell, zur Wahl zu gehen, in den Vordergrund. Wohl nicht zu Unrecht, die Wahlbeteiligung lag zuletzt bei knapp über 40 Prozent.

Alle anderen Listen kamen 2014 auf einstellige Ergebnisse. Zweitstärkste Fraktion mit sechs Mandaten sind die Freiheitlichen Arbeitnehmer, die 8,5 Prozent erzielten. Ihr Spitzenkandidat ist erneut Manfred Mischelin, der für Schutz und Hilfe für Arbeitnehmer und Familien sorgen will.

Dritte wurden die Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter, sie erzielten 5,4 Prozent und drei Mandate. Auch bei den Grünen gibt es an der Spitze nichts Neues, Birgit Niederl fordert wie schon 2014 eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Ebenfalls drei Mandate mit 5,2 Prozent der Stimmen gab es für den ÖAAB. Deren Frontmann Christian Struger sieht sich und die Seinen als „Brückenbauer zwischen Beschäftigten und Gesetzgeber“.

Der gewerkschaftliche Linksblock schickt Cristina Tamas ins Rennen, sie will gegen die zunehmende Ausbeutung der Arbeitnehmer kämpfen. Sozusagen „am Markt“ sind die zwei bisher vom BZÖ gehaltenen Sitze in der Vollversammlung.

