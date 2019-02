A V I S O - APA-Berichterstattung Alpine Ski-WM Aare

Aare/Wien (APA) - Die APA - Austria Presse Agentur beginnt am Sonntag mit der Kaderbekanntgabe des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) für die alpine Ski-WM von 4. bis 17. Februar in Aare ihre Intensivberichterstattung. Die APA kündigt den ÖSV-Kader mit Alarm und Eilt an und liefert danach eine Zusammenfassung, Steckbriefe aller WM-Teilnehmer und eine Weltcup-Bilanz dieser Saison sowie eine Grafik.

Das APA-Team in St. Moritz bilden Birgit Egarter und Nikolaus Panny (Text) sowie zwei eigene Fotografen. Die Berichterstattung aus Aare startet am Sonntag (3. Februar).

Die Berichterstattung beinhaltet Vorschauen auf die einzelnen Bewerbe, Renn-und Hintergrundberichte, Reaktionen, Zusammenfassungen und Nachschauen, Factboxes, Steckbriefe aller österreichischen Medaillengewinner, Porträts, Interviews, den täglichen Medaillenspiegel, Ergebnisse, Termine und diverse Features. Die Meldungen laufen unter dem Thema „Ski-WM 2019 Aare“ und unter dem Titel „Ski-WM“.

Ergänzend produzieren die APA-Redaktionen einen Live-Blog. Neben den WM-Rennen liegt der Fokus vor allem auf dem sonstigen Geschehen vor Ort. Im Blog werden wissenswerte Fakten und spannende Hintergründe präsentiert sowie Social-Media-Postings miteinbezogen. Der APA-Live-Blog zur Ski-WM in Aare kann über den Link http://go.apa.at/3SikcpJj mitverfolgt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an liveblog@apa.at. multimedialen Live-Content an.

Zudem bietet die APA auch Visuals an. APA-Visuals sind interaktive Info-Grafiken für die Nutzung auf Websites, Mobilen Plattformen, im TV oder auf Screens (Digital Signage). Die Grafiken sind in HL programmiert und „full responsive“. Sie bestehen aus Modulen, die von den Kunden flexibel in die eigenen Oberflächen integriert werden können. Anpassungen an die eigene Corporate Identity (CI) oder eine Werbevermarktung sind möglich. Neben dem Kalender werden Live-Ergebnisse, Kaderinformationen und der Medaillenspiegel als Module angeboten.

Die APA hat bereits am 2. Jänner ein Paket mit Hintergrund-Geschichten, Statistiken und Factboxes sowie Grafiken versendet.

