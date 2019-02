Snowboard: Prommegger erstmals in Karriere „ohne Druck“ in eine WM

Park City (Utah) (APA) - Der 38-jährige Andreas Prommegger startet am Montag in Park City laut eigenem Empfinden erstmals in seiner Karriere völlig ohne Druck in ein Großereignis. Der Salzburger krönte sich vor zwei Jahren in der Sierra Nevada zum Doppel-Weltmeister im Parallel-Riesentorlauf und -Slalom, nachdem es bei zuvor acht Welttitelkämpfen von 1999 bis 2015 nie zu einem Podestplatz gereicht hatte.

Je drei vierte und drei fünfte Ränge hatte Prommegger zu Buche stehen, ehe er sich im März 2017 in Spanien seinen sportlichen Lebensraum erfüllte. Beide Rennen gewann er vor seinem Landsmann Benjamin Karl. „Ich habe im Vorfeld von Großereignissen viel gewonnen, war oft der Favorit, aber habe das Stockerl nie erreicht. Das war sehr schwierig für mich, der Druck stieg von WM zu WM. Das war dann eine großer Erleichterung für mich“, erinnerte sich Prommegger, der sein Traumjahr 2017 mit dem zweiten Gesamtweltcuperfolg nach 2013 krönte.

„Ich setze mich nicht unter Druck“, erklärte der zweifache Familienvater vor seiner bereits zehnten WM. „Ich glaube, ich habe mit dem Doppeltitel den ganzen Druck abgelegt, der sich in den letzten 15, letzten 17 Jahren bei den Großereignissen aufgebaut hat. Ich kann das erste Mal ohne Druck in ein Großereignis gehen, ich habe die Titel daheim, ich weiß, dass ich gut drauf bin. Ich kann jederzeit vorne hereinfahren“, sagte der Gewinner von 16 Weltcuprennen vor dem PGS am Montag und PSL am Dienstag. Ein etwas besseres Gefühl habe er im Riesentorlauf, das habe er auch in den Rennen in diesem Winter schon bestätigt.

In der laufenden Saison kam der Parallel-Boarder im Riesentorlauf mit zwei vierten und einem siebenten Rang in die Top Ten, im Slalom trat er nur beim Heim-Weltcup in Bad Gastein an und verpasste nach einem schweren Fehler die Qualifikation. Den Moskau-Bewerb ließ er wegen einer Sehnenentzündung im rechten Knie aus. Freilich konnte er sich das leisten, denn als Titelverteidiger hat er auch im PSL seinen fixen Startplatz. „Das ist schön und ein gutes Gefühl, die interne Qualifikation war aber nie ein Problem“, sagte Prommegger.